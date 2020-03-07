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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya'nın Simav ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

07.03.2020 - 17:14 | Güncelleme: ABONE OL
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - KÜTAHYA
AA

Aydın Oran'ın (36) kullandığı 20 AD 771 plakalı motosiklet, Simav-Eynal kara yolunun 3. kilometresinde, Berra Topaloğlu yönetimindeki 43 KC 800 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Motosiklet sürücüsü Oran olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan otomobil sürücüsü Topaloğlu ile araçtaki 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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