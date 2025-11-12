Otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Karabük-Ankara kara yolunda meydana geldi.

T.B. idaresindeki otomobil ile M.A. yönetimindeki kamyon çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

REKLAM advertisement1

Kazada otomobil sürücüsü T.B. ve araçta bulunan V.B., İ.A.,Y.G. ve O.B. (10) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA