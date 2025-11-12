Habertürk
        Otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

        Otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

        Karabük'te otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada otomobilde bulunan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 18:30 Güncelleme: 12.11.2025 - 18:30
        Otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı
        Kaza, saat 13.30 sıralarında Karabük-Ankara kara yolunda meydana geldi.

        T.B. idaresindeki otomobil ile M.A. yönetimindeki kamyon çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü T.B. ve araçta bulunan V.B., İ.A.,Y.G. ve O.B. (10) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

