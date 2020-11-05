Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı - DÜZCE

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara yönüne giden Yunus Gürel idaresindeki 34 JG 1699 plakalı otomobil ile Yaşar Baltacı yönetimindeki 55 SK 467 plakalı hafif ticari araç Batakçiftlik köyü mevkisinde çarpıştı.Sürücüler ile araçlardaki Hatice Gürel, Enver Baltacı ve Emre Baltacı yaralandı.Araçta sıkışan Enver Baltacı, Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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