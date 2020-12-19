AA

Alınan bilgiye göre, D.T'nin kullandığı 38 AEB 900 plakalı otomobil ile B.T. idaresindeki 38 JS 917 plakalı hafif ticari araç, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda çarpıştı.Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücüler ile 3 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.