Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - KIRIKKALE

Serdar Altın'ın kullandığı 07 AHP 630 plakalı otomobil ile Yalçın Aydın (33) idaresindeki 06 FC 2661 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kırşehir kara yolundaki Çelebi kavşağında çarpıştı.Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Şeyma (37) ve Kuzey Aydın (5) yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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