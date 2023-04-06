Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 19.00'da Bor-Zengen karayolunda meydana geldi.

Hatice Karataş (37) yönetimindeki hafif ticari araç, önünde giden Mert Ş. (30) yönetiminde otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta yoldan çıkıp tarım arazisine savruldu.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan Elif Nisa Karataş olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslara Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.