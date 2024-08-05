Otomobil ihracatı Temmuz'da arttı

REKLAM advertisement1

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin temmuz ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14.7 artarak 3 milyar 123 milyon dolar oldu. Ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı pay da yüzde 13.9 olarak gerçekleşti.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Geçen ay tedarik endüstrisi, binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsusu motorlu taşıtlar gruplarında artış kaydettik. Birleşik Krallık'a yüzde 78.6 ve İtalya'ya yüzde 23 gibi önemli oranlarda artış yaşadık. Yılın ilk yedi ayındaki otomotiv endüstrisi ihracatımız da geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3.9 artarak 20 milyar 818 milyon dolara ulaştı" dedi.

REKLAM Temmuz ayında tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 15.5 artarak 1 milyar 233 milyon dolar olurken, binek otomobiller ihracatı yüzde 36.7 artarak 1 milyar 160 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 26.8 artışla 497 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 16.4 azalışla 141 milyon dolar ve çekiciler ihracatı ise da yüzde 70 azalışla 61 milyon dolar oldu. Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeye yönelik ihracat yüzde 0,1 arttı. Önemli pazarlardan ABD'ye yüzde 44, Fransa'ya yüzde 32, İtalya'ya yüzde 3 ve Romanya'ya yüzde 61 ihracat artışı yaşandı.

İNGİLTERE'YE OTOMOBİL İHRACATINDA YÜZDE 155 ATIŞ Binek otomobillerde önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 155, Fransa'ya yüzde 6, İtalya'ya yüzde 87, Polonya'ya yüzde 25, İspanya'ya yüzde 38, Almanya'ya yüzde 50 ihracat artışı oldu. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise Birleşik Krallık'a yüzde 59, Slovenya'ya yüzde 92, İtalya'ya yüzde 10, İspanya'ya yüzde 56 oranında ihracat artışları yaşanırken, Belçika'ya yüzde 1.5, Fransa'ya yüzde 53 oranında ihracat düşüşleri kaydedildi. Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise büyük pazarlardan Fransa'ya yüzde 47 ihracat düşüşü, Birleşik Krallık'a yüzde 135, Sırbistan'a yüzde 551, ABD'ye yüzde 922 ihracat artışı oldu.

AVRUPA'YA İHRACAT YÜZDE 9 ARTTI Temmuzda en büyük ülke grubu olan Avrupa Birliği'ne yüzde 8,6 artışla 2 milyar 34 milyon dolar ihracat yapılırken, bu ülke grubunun payı yüzde 65 oldu. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 16,9 pay ile ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 69 arttı. Afrika ülkelerine yüzde 13 ve Orta Doğu Ülkeleri'ne yüzde 27 ihracat düşüşü yaşandı.