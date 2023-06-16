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Antalya'da otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi ölü, 2 kişi yaralandı

Antalya'da TIR ile karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü feci kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Giriş: 16.06.2023 - 16:31 | Güncelleme: ABONE OL
Otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
İHA

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, Korkuteli ilçesi Kayabaş Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Zekeriya Erol (61) yönetimindeki TIR, karşı yönden gelen Adil Üstündağ yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Adil Üstündağ ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Adem Üstündağ (56) ile Fatma Üstündağ (54) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Adem Üstündağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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