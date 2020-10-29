Otomobil hırsızlığı güvenlik kamera görüntüsüne yansıdı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 21 Ekim'de Esenyurt'ta R. A. isimli kişiye ait otomobilin çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis yaptığı çalışmanın ardından 22 Ekim'de olaya karışan Ersin B'yi (21) yakaladı. Şüphelinin adresinde çalıntı otomobil ele geçirildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde, 4 şüphelinin çaldıkları araç bozulunca yakıtının bittiğini düşünüp akaryakıt istasyonuna iterek getirdikleri, yakıtı aldıktan sonra aracın çalışmaması üzerine otomobili iterek götürdükleri anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ersin B. tutuklanırken, polisin olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.