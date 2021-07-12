Geçtiğimiz günlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) otomobil kredilerinde uygulanan vadelerde düzenlemeye gitmesi, gözleri otomobil fiyatlarına çevirdi.

BDDK düzenlemesine göre, nihai fatura değeri 120 bin TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 60 aydan 48 aya, fatura değeri 120 bin TL ila 300 bin TL arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 48 aydan 36 aya, nihai fatura değeri 300 bin TL ila 750 bin TL arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 36 aydan 24 aya, nihai fatura değeri 750 bin TL ila 1.5 milyon TL arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde de vade 24 aydan 12 aya çekildi.

Yapılan düzenlemede, araç fiyatı arttıkça vade sayısının azaltılması dikkat çekiyor. Fakat, madalyonun diğer yüzünde ise, döviz kurlarındaki değişime bağlı olarak yılbaşından bu yana otomobil fiyatlarında da önemli farklılıklar meydana gelmiş durumda.

Model bazında yaptığımız incelemede, yılın ilk 6 ayında araç fiyatlarındaki artış oranının yüzde 26'ya kadar çıktığını tespit ettik. Fakat, otomobil fiyatlarında etkili olan euro kurunda yılbaşından bu yana gerçekleşen artış oranı ise yüzde 15'te kalmış durumda.

Bu noktada, otomobil fiyatlarının döviz kurundan daha fazla artmasının nedeninin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) olduğu söylenebilir.

1 TL'LİK ZAM FİYATI YÜZDE 20 ARTIRIYOR

Hatırlanacak olursa, geçtiğimiz yıl yapılan son güncelleme ile, motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen modellerde vergisiz fiyatı 130 bin TL'yi aşanların ÖTV oranı yüzde 80 olarak belirlendi.

Yani, vergisiz fiyatı 130 bin TL olan 1.6 litre altındaki motor hacmine sahip bir otomobilin fiyatı yüzde 50 ÖTV'de olduğu için 230 bin TL iken, aynı otomobilin vergisiz fiyatına gelen 1 TL'lik zam ÖTV oranını yüzde 80'e, dolayısı ile fiyatını da 278 bin TL'ye çıkarmış oluyor.

Bu durumda, sadece ÖTV artışı bir otomobilin fiyatını yüzde 20 oranında artırabiliyor. Buna döviz kurundaki artış da eklenince, fiyatlardaki 6 aylık zam oranı daha da yükseliyor.

DÖVİZDEKİ ARTIŞ ÖTV ORANINI DEĞİŞTİRDİ

Otomobil fiyatlarındaki 6 aylık değişimleri örnekler üzerinden gösterecek olursak, Fiat Egea 1.4 Fire Easy 95HP Sedan Benzin Manuel versiyonu için Ocak ayında istenen rakam 130 bin 900 TL seviyesindeydi. Bu otomobilin euro bazındaki fiyatı ise Ocak ayında 14 bin 525 kadardı. Haziran ayına gelindiğinde ise Egea'nın söz konusu versiyonunun fiyatı yüzde 21 oranında artarak 157 bin 900 TL'ye, euro bazındaki fiyatı ise yüzde 5 artış ile 15 bin 197'e çıktı.

Cardata'nın verilerinden ortaya çıkan tabloda, Egea'nın söz konusu versiyonunda ÖTV oranının döviz kurundaki artışa bağlı olarak yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıktığı görülüyor. Bundan dolayı da, otomobilin fiyatı euro bazında yüzde 5 kadar artmasına rağmen, bayide ise yüzde 20'nin üstünde artmış durumda.

Benzer tablo bir diğer yerli model Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S 125HP Sedan Benzin CVT'de de karşımıza çıkıyor. Bu otomobilin Ocak ayındaki fiyatı 228 bin 300 TL, euro bazındaki fiyatı ise 25 bin 333 kadardı. Haziran ayına gelindiğinde ise Sakaryalı Corolla'nın satış fiyatı 287 bin 350 TL'ye çıkarken, euro bazındaki fiyatı da 27 bin 656'ya yükseldi.

Corolla'nın fiyatındaki 6 aylık değişimin yüzde 26'yı bulmasında elbette ki euro kurundaki yüzde 15'lik artış etkili. Fakat, aracın euro bazındaki fiyatının yüzde 9 artmasına rağmen TL bazındaki artışın bu denli yüksek olması yine ÖTV sistemi ile açıklanabilir.

Öyle ki, Ocak ayındaki perakende satış fiyatı ile yüzde 50 ÖTV diliminde yer alan Corolla'nın söz konusu versiyonu, Haziran ayındaki fiyatı ile yüzde 80 ÖTV dilimine girdi. Bu durumda, yukarıdaki satırlarda da ifade ettiğimiz gibi, euro bazında fiyatı aynı kalsa dahi sadece ÖTV oranının artması bile yüzde 20'lik zam şeklinde tüketiciye yansıyor. Eurodaki yüzde 15'lik artışın yüzde 9 zam şeklinde Corolla'nın euro bazındaki fiyatına yansıtılması ile de, aracın bayideki etiket fiyatı 6 ayda neredeyse yüzde 30 oranında artmış oluyor.

EURO BAZINDA UCUZLADI TL BAZINDA FİYATI ARTTI

Türkiye otomobil pazarında Ocak-Haziran döneminde en çok satılan ilk 5 modeldeki fiyat değişimlerini incelediğimizde, Honda Civic ve Renault Megane ve Clio modellerinde de dikkat çeken fiyat artışları tespit ettik.

Megane'de 6 aylık TL bazındaki fiyat değişimi yüzde 15'i bulurken, euro bazında ise fiyat değişimi yüzde 0.1 seviyesinde gerçekleşti.

Clio ve Civic modellerinde ise, ilk 6 ayda fiyatlar sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 6 seviyesinde artarken, her iki modelin de euro bazındaki fiyatında ise düşüş yaşanması dikkat çekiyor.

Buna göre, Clio'nun Ocak-Haziran dönemindeki fiyat değişimi euro bazında yüzde 7 düşüş şeklinde Cardata'nın tablosuna yansırken, benzer şekilde Civic'in de fiyatında euro bazında yüzde 8 azalma olduğu görülüyor.

6 AYDA SATIŞLAR YÜZDE 55 BÜYÜDÜ

Fiyatlardaki artışlara rağmen, Ocak-Haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 55.4 oranında artarak 394 bin 701 adede yükselirken, otomobil satışları da ilk 6 ayda yüzde 52.4 oranında artış ile 310 bin 325 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomotive olan ilginin düşmemesi, BDDK düzenlemesinin pazara nasıl yansıyacağını ise merak konusu haline getirdi.

Önceki hafta Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan sektör yetkililerinin aktardığına göre, satışların yarıya yakının kredi ile yapılması da, BDDK düzenlemesinin sektör için ne denli önemli olduğunu göstergesi niteliğinde.