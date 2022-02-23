Otomobil firmalarından 'Rekabet' savunması

Birinci ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı Rekabet Kurulunda gerçekleştirildi.
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin başkanlığındaki toplantı çevrim içi yapıldı.
Küle, soruşturmanın, birinci el ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütör ve araç kiralama şirketleri hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik açıldığını anımsattı.
Hakkında soruşturma yürütülen tarafların yazılı savunma sürecinin tamamlanmasını takiben sözlü savunma aşamasına geçildiğini belirten Küle, "ALD Automotive Tur. Tic. AŞ, Çelik Motor Ticaret AŞ, Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetleri AŞ, Oto Plan Operasyonel Taşıt Kiralama Tic. AŞ, Otonet Motorlu Taşıtlar AŞ, TEB Arval Araç Filo Kiralama AŞ, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ ve Volvo Car Turkey Otomobil Ltd. Şti. savunmasını çevrim içi olarak yapacaktır" ifadesini kullandı.
Savunmalarını sunmak üzere Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. AŞ ve Groupe Psa Otomotiv Pazarlama AŞ'ye 40'ar dakika, diğer teşebbüslere ise 10'ar dakika süre verileceğini dile getiren Küle, bu süre içinde savunmaların tamamlanamaması durumunda ilave süre verilebileceğini söyledi.
Küle, ardından sözü soruşturma heyetine bıraktı.
Soruşturma heyeti temsilcisi, soruşturmanın, birinci el araç satışı pazarında faaliyet gösteren otomotiv distribütörleriyle ikinci el otomobil satış, aracılık ve filo kiralama hizmeti veren teşebbüslerin söz konusu Kanunun ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütüldüğünü ifade etti.
İHLAL TESPİT EDİLİRSE PARA CEZASI VERİLECEK
Soruşturma sürecinde yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler ışığında, birinci el araç satışı pazarında faaliyet gösteren Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ ile Groupe PSA Otomotiv Pazarlama AŞ tarafından söz konusu Kanunun ilgili maddesinin ihlal edildiğini belirten temsilci, bahse konu eylemleri nedeniyle anılan teşebbüslere Kanunun 16. maddesi ile "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca idari para cezası verilebileceğini kaydetti.
Temsilci, soruşturmanın diğer taraflarının Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ihlal teşkil eden herhangi bir eylemi tespit edilmediğinden bu teşebbüsler hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığını belirterek, "İkinci el araçlar pazarında faaliyet göstermekte olan soruşturma tarafı teşebbüslerin rekabeti sınırlama amacı taşıyan bir anlaşma içinde olduklarının ortaya konulamadığı ve bu kapsamda anılan teşebbüsler hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığı, ancak anılan teşebbüslere söz konusu Kanunun ihlali niteliği taşıyabilecek rakipler arası bilgi paylaşımına yönelik uygulamalardan kaçınılması gerektiği yönünde görüş gönderilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır" dedi.
Kurulun soruşturmaya ilişkin nihai kararının 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.
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