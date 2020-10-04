Otomobil durağa daldı: Yaralılar var

AA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüs durağına çarpan otomobilin sürücüsü ile durakta bekleyen 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda kontrolden çıkarak bir alışveriş merkezinin önündeki otobüs durağına çarptı. Kazada, durakta bekleyen 3 kişi ile sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsüne kalp masajı yaptı. Diğer yaralılar ekiplerce Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile Kocaeli Devlet hastanelerine kaldırıldı. Sürücünün kalp krizi geçirmesinin ardından kaza yapmış olabileceği belirtildi.