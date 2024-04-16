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        Haberler Gündem Güncel Otomobil durağa daldı: 2'si ağır 7 yaralı

        Otomobil durağa daldı: 2'si ağır 7 yaralı

        Adana'da kontrolden çıkan bir otomobil otobüs durağına daldı. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 15:07 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:07
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        Otomobil durağa daldı: 2'si ağır 7 yaralı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde Uğur A. idaresindeki otomobil, Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak otobüs durağına daldı.

        Kazada, otomobil sürücüsü Uğur A. ile durakta bekleyen Metin C, Osman K, Hüseyin K, Aysel K, Nursever K. ve Çınar K. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

        Osman K. ve Metin C'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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        #trafik kazası
        #adana
        #otomobil
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