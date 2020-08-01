Otomobil devrildi: 5 yaralı - MANİSA

Neslihan Coşgun'un (26) kullandığı 35 AOE 435 plakalı otomobil, Manisa kavşağında yoldan çıkarak devrildi.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralanan Neslihan Coşgun ile araçtaki Gülizar Coşgun (47),Ebru Ağırbaş (24),Bulut Ayaz Ağırbaş (5) ve Bulut Aras Ağırbaş (3),Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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