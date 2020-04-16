Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - ORDU

Alınan bilgiye göre, Eşref Dumanoğlu (39) yönetimindeki 34 CJH 907 plakalı otomobil, Bayramca Mahallesi Ünye çevre yolunda bariyerlere çarptı.Kazada yaralanan sürücü Dumanoğlu ile Hüseyin Duman (32),112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.Hüseyin Duman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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