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        Haberler Gündem Güncel Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 10:29 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:29
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        Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Nazilli'de Raşit İnceoğlu (24) idaresindeki otomobil, Eycelli Mahallesi'nde bariyere çarptı.

        Kazada sürücü ile aynı araçtaki Sabri Özhan yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü İnceoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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        #Aydın
        #trafik kazası
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