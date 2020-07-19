Otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 yaralı - AFYONKARAHİSAR

Bünyamin Aksoy (36) idaresindeki 03 SH 991 plakalı otomobil, Sandıklı - Hocalar kara yolunun 13. kilometresinde Baştepe köyündeki bir evin bahçe duvarına çarptı.Kazada, sürücü ve otomobildeki Ömer Bahçin (38) ağır yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

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