Alev alev yandı! Sürücü son anda kurtuldu

İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, seyir halindeki otomobil bir anda tutuşarak alev alev yandı. Sürücü, son anda kurtulurken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Moymul Mahallesi Tunçbilek Caddesi üzerinde Şükrü Eroğlu'na ait 43 EU 831 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Sürücü ise alev topuna dönen araçtan son anda kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan araca müdahale ederek, söndürdü.

Kimsenin yaralanmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları biten otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.