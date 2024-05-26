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        Haberler Gündem Güncel Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü

        Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 16:20 Güncelleme: 26.05.2024 - 16:20
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        Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü
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        Çanakkale'de Selçuk Eşkin (28) idaresindeki otomobil, Geyikli beldesi Tavaklı İskelesi yolunda kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Eşkin ile yanında bulunan Metin Taneri'nin (34) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Eşkin ve Taneri'nin cenazesi, Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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