Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü - MUĞLA

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçi Barbaros Yoran'ın (28) kullandığı 48 U 1382 plakalı otomobil, nöbetten çıktıktan sonra evine giderken Bodrum-Milas kara yolunun 40. kilometresinde yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı.112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Yoran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yoran'ın cenazesi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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