Kemal Güneyli'nin (70) kullandığı 34 AK 5939 plakalı otomobil, Devrekani ilçesinde, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. AA'nın haberine göre; kazada bedensel engelli Emine Güneyli (41) hayatını kaybetti.

Güneyli'nin babası Kemal ve annesi Sultan (66) Güneyli yaralandı. Ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.