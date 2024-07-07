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        Haberler Gündem Güncel Otomobil 5 metreden düştü: 2'si çocuk 3 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Otomobil 5 metreden düştü: 2'si çocuk 3 ölü, 4 yaralı

        Erzurum'un Horasan ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil 5 metre yüksekten düştü. Otomobildeki 7 kişiden 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 11:27 Güncelleme: 07.07.2024 - 13:19
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        Feci kaza: 2'si çocuk 3 ölü, 4 yaralı
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        Ağrı'nın Patnos ilçesinden Çankırı'ya giden Furkan Uçar yönetimindeki otomobil, Horasan ilçe girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten düştü.

        Çevredekiler, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, 112'yi aradı.

        Bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        2'Sİ ÇOCUK 3 ÖLÜ, 4 YARALI

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        Kazada Nabizade Ünal (9), Erve Tuana Ünal (13) ve Zeynep Uçar (45) yaşamını yitirdi, Elif Zeynep Ünal (11), Ebru Neva Uçar (13), sürücü Muhammed Furkan Uçar (22) ve Sümeyra Ünal (39) yaralandı.

        Yaralılar, Erzurum ve Horasan ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

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        #Erzurum
        #trafik kazası
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