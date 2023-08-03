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        Haberler Otomobil Otokoç'tan nitelikli yatırımcılara 1 milyar TL’lik tahvil ihracı - Otomobil Haberleri

        Otokoç'tan nitelikli yatırımcılara 1 milyar TL’lik tahvil ihracı

        Otokoç Otomotiv, nitelikli yatırımcılara yönelik 2023 yılı içerisindeki ikinci tahvil ihracını gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, tahvil ihraç tutarı 1 milyar TL, 2 yıl vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli olarak belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 16:32
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        Otokoç'tan 1 milyar TL'lik tahvil ihracı
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        Otomotiv perakendeciliği, araç kiralama ve araç paylaşımı alanlarında faaliyet gösteren Otokoç Otomotiv, 2023 yılı içerisinde nitelikli yatırımcılara yönelik ikinci tahvil ihracını gerçekleştirdiğini duyurdu.

        Konuyla ilgili açıklama yapan Otokoç Otomotiv Finans ve Mali İşler Lideri Dr. M. Önder Kutman, "Ocak ayında yapmış olduğumuz tahvil ihracı sonrasında bu yılki ikinci tahvil ihracımızı yine nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 1 milyar TL tutarında, 2 yıl vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli olarak gerçekleştirdik" dedi.

        Piyasadan sağlanan bu kaynağın özellikle uzun dönem araç kiralama projelerinde kullanılacağını kaydeden Kutman, "Sektörümüzün uzun dönem araç kiralama ihtiyaçlarına yönelik proje geliştirme süreçlerimize gelen talep, piyasanın Otokoç Otomotiv’e olan güvenini tekrar gösterdi. Tüm yatırımcılarımıza gösterdikleri bu güven için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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