Otokoç Otomotiv, 'Cam Tavan Arabada Güzel' farkındalık projesini hayata geçirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, insanlığın gelişimi önündeki en büyük engellerden biri olan toplumsal cinsiyete dayalı yargılara ve kadınların önündeki her türlü görülmez engel olarak nitelendirilen “Cam Tavan”lara dikkat çekiliyor.
İnsanlık için daha iyi ve sürdürülebilir bir geleceğin ancak kadınların yaşamın her alanında hak ettikleri yerde bulunabilmeleri ile sağlanabileceğini belirten Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak, "Hem kadınların başarılarının önündeki görünmez bariyerlerin ortadan kalkmasına, hem de ‘kendi değerlerinin farkında olmalarına’ çok ihtiyacımız var. İşte bu yüzden, tüm paydaşlarımızla daha da güçlü kılacağımıza inandığımız bir farkındalık projesi başlatıyoruz. Herkesi bu çağrımıza ortak olup projemizi desteklemeye davet ediyor, çalışma yaşamında kadınların sorunlarıyla ilgili farkındalığı artırmak için ‘Gelin cam tavanları hep birlikte kıralım’ diyoruz" dedi.
Verilen bilgiye göre, cinsiyet ve fırsat eşitliğini tüm faaliyetlerinde en önemli ve öncelikli gündem maddeleri arasında konumlandıran Otokoç Otomotiv, kadınlara fırsat eşitliği konusunda Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile yakın şekilde çalışıyor. Şirketin, aynı yaklaşım doğrultusunda 2019 yılında kadınların satış alanındaki temsiliyetlerini artırmayı ve güçlendirmeyi hedefleyen Women In Sales platformuna üye olduğu kaydedildi. Otokoç Otomotiv, bu üyeliğin yanı sıra aynı yıl Koç Holding ile birlikte Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni de (Women’s Empowerment Principles – WEPs) imzaladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!