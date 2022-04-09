Otokoç'tan 500 milyon liralık bono satışı

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Otokoç Otomotiv, nitelikli yatırımcılara 500 milyon TL tutarında bono satışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Otomotiv perakendeciliği, araç kiralama ve araç paylaşımı alanlarında faaliyet gösteren şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, nitelikli yatırımcılara bono satışının tamamlandığı bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Otokoç Otomotiv Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Dr. M. Önder Kutman, nitelikli yatırımcılara yönelik 500 milyon TL tutarında 6 aylık bono ihracı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kutman, "Piyasadan sağladığımız bu kaynağı özellikle araç kiralama işimizde kullanmayı planlıyoruz. Son dönemde reel sektörün sınırlı ihraç gerçekleştirebildiği piyasada, teklif tutarının yaklaşık üç buçuk katı talep gelmiş olup başarılı bir ihraç gerçekleştirilmiştir. Piyasa şartlarına göre yıl içerisinde ihraçlarımızı sürdürmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.