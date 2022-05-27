KoçDigital ile Otokoç Otomotiv, Bağlantılı Araç (Connected Car) projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında KoçDigital, Otokoç Otomotiv’in 'Bağlantılı Araçlar ve Araç Paylaşımı' Projesi için nesnelerin interneti yönetim sistemi 'Platform360' üzerinde geleceğin Bağlantılı Araç uygulamalarını geliştirecek.
Yapılan açıklamaya göre, Bağlantılı Araç projesi ile beş yıl içerisinde, Otokoç Otomotiv ve iştiraklerine ait 45 binden fazla aracın tek bir merkezden yönetimi hedefleniyor. Bağlantılı Araç (Connected Car) hızlı, uyum sağlayabilen, ölçeklenebilir yazılım ve donanım altyapısı ile bugünün iletişim protokolleri (Edge, 4.5G, IP, Bluetooth vb.) üzerinden araçların merkezle konuşmasını sağlıyor.
Verilen bilgiye göre, proje ile araçların mekanik sistemlerinden sürücü alışkanlıklarına kadar araç dâhilindeki tüm telemetri verisi merkezdeki farklı sistemlere anlık olarak aktarılabiliyor. Aynı zamanda sistemin mobil ve web uygulamaları ile sürücüler, şirket yöneticileri ve filo sahipleri bu verileri anlık olarak yönetilebiliyor.
Farklı araç takip uygulamaları ile zenginleşecek projede, otomatik kaza algılama, sağlık kuruluşlarının kaza sonrasında bilgilendirilmesi, kaza sahnelerinin yeniden canlandırılması, otomatik arıza bildirimi ve otomatik randevu oluşturma gibi yeni teknolojilerin Otokoç Otomotiv müşterilerinin ve iş ortaklarının kullanımına sunulacağı öğrenildi.
100 BİN ARAÇLIK FİLO SİSTEME ENTEGRE EDİLECEK
Proje hakkında konuşan Otokoç Otomotiv Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İnan Ekici, "KoçDigital ile hayata geçirdiğimiz Bağlantılı Araç (Connected Car) projesi de hem sektörümüzün hem de Otokoç Otomotiv’in ileri dijitalleşme vizyonuna büyük katkı sağlamakla birlikte faaliyette bulunduğumuz 9 ülkede 100 bini aşan araç filomuzun tamamını sistem ile entegre hale getireceğiz. Amacımız, İnovasyon ve dijitalleşme stratejilerimiz ile, ihtiyaca yönelik yenilikçi çözümler sunarak müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutmak" dedi.
'OTOMOTİV MARKALARI TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE DÖNÜŞECEK'
KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akarca da, otomobil konseptinin artık çevresindeki diğer nesneler ve bulutla bağlantılı olarak konforlu bir mobil yaşam tasarımına dönüştüğünü söyledi.
Akarca, "Önümüzdeki dönemde, otomotiv endüstrisinin taşıyıcı markaları artık otomotiv odaklı birer teknoloji şirketine dönüşecek. Otomotiv şirketleri teknolojiyi odak noktası yapmak zorundalar ki Türk otomotiv endüstrisi dünya ile rekabet edebilsin. Önümüzdeki beş yıl içerisinde kurumsal firmaların yüzde 80’inin nesnelerin internetini ana akım olarak benimsemeleri beklenirken, otomotivde bu öngörünün gerçekleştiğini bire bir takip edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.
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