HABERTURK.COM

Koç topluluğu şirketlerinden Otokar, ürettiği otobüslerle Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında toplu taşımanın gözdesi olmaya devam ediyor. Bakü toplu taşımacılığındaki çevreci dönüşüm için 50 adet doğalgazlı otobüs siparişi alan Otokar, araçların üretimini 6 ay gibi kısa sürede tamamladı. 48’i 12 metre solo, 2’si ise 18,75 metre körüklü olan Otokar KENT CNG otobüsleri, Bakü'de düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı.

Otokar, son teslimatını Azerbaycan’a gerçekleştirdiğini duyurdu. Azerbaycan’ın önde gelen toplu taşıma şirketi Xaliq Faiqoglu tarafından alınan 50 adetlik doğalgazlı şehir içi otobüsünün, Bakü’de gerçekleştirilen törenle hizmete başladığı belirtildi.

Azerbaycan’ın toplu taşımacılık faaliyetlerinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak olan doğalgazlı Kent otobüslerin teslimatını değerlendiren Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "Araçları, Azerbaycan'da 20 yıla yakın süredir hizmet veren, ülkenin en büyük şehir içi otobüs operatörü Xaliq Faiqoglu şirketinin talepleri ve Bakü toplu taşımacılık ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak ürettik. Modern tasarımı, geniş iç hacmi ve üstün konfor özellikleriyle Bakü toplu taşıma hizmetlerinde fark yaratacak ve şehrin ulaşımına nefes aldıracak araçlarımızın Bakü halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.