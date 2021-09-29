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Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, yeni ihracatını Ukrayna’nın Vinnitsa şehrine yaptığını açıkladı. Vinnitsa Ulaşım şirketi tarafından alınan 10 adet doğalgazlı Otokar Kent CNG'nin düzenlenen törenle teslim edildiği kaydedildi.

Ulaşımda çevreci bir dönüşüm için alınan araçlar için düzenlenen teslimat törenine Vinnitsa Belediye Başkanı Serhii Morhunov’un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı, Vinnitsa Ulaşımdan Sorumlu Genel Müdürü, Vinnitsa Ulaşım şirketi Genel Müdürü, Otokar Bayii Modern Trucks yetkilileri ve Otokar’dan Ticari Araçlar Uluslararası Pazarlama ve Satış Direktörü Hakan Bubik, Ticari Araçlar Uluslararası Pazarlama ve Satış Grup Yöneticisi Aydın Özgür katıldı.

Düzenlenen törende Ukrayna ulaşımında Otokar’ın tercih edilmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirten Otokar Ticari Araçlar Uluslararası Pazarlama ve Satış Direktörü Hakan Bubik, "Şehirlerin toplu ulaşım dönüşümünde tercih edilmekten ve çevreci ulaşıma katkı sağlamaktan mutluyuz. Vinnitsa Ulaşım şirketinin talepleri doğrultusunda özel olarak ürettiğimiz Kent CNG otobüslerimiz, geniş iç hacmi ve özellikleriyle şehrin toplu taşıma hizmetlerinde konfor sunacak" açıklamasını yaptı.