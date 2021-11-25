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Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Romanya'nın Ramnicu Valcea Belediyesi tarafından açılan 16 adetlik doğalgazlı otobüs ihalesini kazandığını açıkladı. 12 metrelik Kent CNG otobüslerinin teslimatının 2022 yılında tamamlanacağı kaydedildi. Otokar'ın ayrıca, araçların 5 yıl/ 350 bin km boyunca bakım hizmetini de sunacağı da öğrenildi.

Otokar otobüslerinin dünyanın farklı şehirlerinde artarak tercih edilmesinden gurur duyduklarını belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "Bükreş Belediyesi’nin açtığı 400 adetlik otobüs ihalesini kazanmamızı takiben 2018 yılında kurduğumuz Otokar Romanya şirketimiz aracılığıyla Romanya’da büyümeye devam ediyoruz. Son olarak, Ramnicu Valcea Belediyesi’nin doğalgazlı otobüs ihalesini kazanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, doğalgazlı Kent otobüsleri, çevreci motoru, alçak taban girişi, yüksek yolcu kapasitesi, yol tutuş özellikleri ile farklılaşıyor.

Araçta, ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem gibi güvenlik donanımlar yer alıyor.



