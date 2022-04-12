Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, İstanbullular için özel olarak ürettiği KENT XL metrobüslerin ilk 20 adedini teslim etti. 2012 yılından bu yana 1000'den fazla aracı İETT bünyesinde hizmet veren şirket, yerli metrobüsleri İETT’nin Edirnekapı’daki metrobüs garajında düzenlenen törenle teslim etti.
KENT XL metrobüslerin teslimat töreni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili ve Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç'ün katılımıyla gerçekleşti.
Araçların 3 yıl boyunca satış sonrası hizmetlerini de sağlayacak olan Otokar'ın KENT XL metrobüsleri, İstanbul’da günde yaklaşık 1 milyon kişiye toplu taşıma hizmeti sunulan, toplamda 52 km uzunluğundaki metrobüs hattında hizmet verecek.
Yapılan açıklamaya göre, Kent XL metrobüsler, İstanbul'un tüm yol ve hava koşulları gözetilerek Türk mühendislerince tasarlandı ve Türk işçileri tarafından üretildi. Yerli metrobüsün 200 yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.
'İSTANBUL İÇİN EN İDEAL METROBÜSÜ GELİŞTİRDİK'
Otokar’ın ihtiyaca özel olarak tasarlayıp ürettiği otobüslerin Türkiye dahil 50’yi aşkın ülkede toplu taşımada kullanıldığını belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "İstanbul toplu ulaşımındaki uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve deneyimimizi, mühendislik ve Ar-Ge kabiliyetlerimizle birleştirerek İstanbul için en ideal metrobüsü geliştirdik. Mühendislerimiz dünyaya örnek olan metrobüs hattını detaylı analiz etti, bu hattın zorluklarının bilincinde olarak İstanbul’a en iyi hizmet edecek özel metrobüsleri tasarladı. Türkiye'nin yerli metrobüsü KENT XL ile İstanbul ulaşımındaki standartları yükseltmeyi hedefliyoruz. Yıl içinde partiler halinde teslimatlarını tamamlayacağımız araçlarımızın satış sonrası hizmetleri için de her daim İstanbul'un yanında olacağız" dedi.
'YAYA VE BİSİKLETLİLERİ ALGILAYABİLİYOR'
Şirketten verilen bilgiye göre, 21 metre uzunluğundaki KENT XL, direksiyonlanabilir bağımsız süspansiyonlu 4’üncü aks yapısı ile manevra kabiliyeti sunuyor.
Dönüşlerde savrulmayı engelleyen, motorun gücünü ve torkunu otomatik olarak limitleyen, elektronik körük yönetim sistemine sahip Otokar KENT XL, sürüş esnasında çevresini tarayıp, yaya ve bisikletlileri de algılayabiliyor. Araç, kör noktaları tespit ederek tehlike anında şoförü ikaz eden uyarı sistemlerini de üzerinde barındırıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!