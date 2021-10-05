Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Ürdün'ün başkenti Amman Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımacılık ihtiyaçları için açılan 136 adet otobüslük dev ihaleyi kazandığın duyurdu.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD-European Bank for Reconstruction and Development) tarafından finanse edilen ve vergiler dahil yaklaşık 32 milyon dolar tutarındaki ihale kapsamında Otokar, araçların yanı sıra 2 yıllık araç bakımı ve sürücü eğitimleri de sunacak. 100 adet orta boy Doruk otobüsü ve 36 adet 12 metrelik şehir içi Kent otobüsünden oluşan teslimatların 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında tercih edilen Kent ve Doruk araçlarımız ile Amman'ın toplu taşımasını rahatlatacak, toplu ulaşımda konfor çıtasını yükselteceğiz. Ulaşımda çevre dostu bir dönemin kapısını aralayacak olan modern araçlarımızın teslimatına partiler halinde önümüzdeki yıl başlayacağız" dedi.
Şehir içi ulaşıma katkı sağlamak için düzenli araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüttüklerini hatırlatan Görgüç, "Kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerine odaklanarak araştırma ve geliştirme çalışmalarına önem veriyoruz. Son 10 yıl içinde ciromuzun ortalama yüzde 8'ini Ar-Ge faaliyetlerine ayırdık. Amman Büyükşehir Belediyesi’nden daha önce otobüs siparişi almış ve teslimatlarını tamamlamıştık. Yeni teslimatlarla birlikte Amman Büyükşehir Belediyesi’nde hizmet verecek Otokar markalı araç sayısı 271 adede ulaşacak" diye konuştu.
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