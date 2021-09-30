Otokar ve Avrupa’nın önde gelen robotik ve otonom sistem geliştiricisi Milrem Robotics ile Londra'daki DSEI 2021 fuarında askeri araçların insansız ve robotik operasyonları için otonom geliştirme ve uygulamalarına yönelik bilgi birikimlerini ve kaynaklarını birleştirecekleri bir iş birliği anlaşması imzaladı.
Yapılan açıklamaya göre, her iki şirketin mevcut ürün ailelerini kapsayacak bu iş birliği sayesinde akıllı fonksiyonlar, şifreleme ve güvenlik özelliklerinin yanı sıra çevresel farkındalık ve hibrit uygulamaların da ortaya çıkması sağlanacak.
Milrem Robotics CEO'su Kuldar Väärsi iş birliğine ilişkin olarak, "Gelecekte, muharebe sahasının iyi işleyen bir entegre sisteme sorunsuz şekilde bağlanan insanlı ve insansız araçlardan oluşacağını ön görüyoruz. Otonom ve robotik sistemlerin yanı sıra insanlı kara sistemleri konusunda da teknoloji sağlayıcısı ve sistem üreticisi olan Milrem Robotics ile Otokar’ın bilgi birikimi ve deneyimlerinin bir araya gelmesi, kullanıcılarımıza kara sistemleri alanında yeni kabiliyetler sunmamızı sağlayacak" dedi.
Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç de, anlaşmayla ilgili olarak, "Otokar’ın sahadaki bilgi birikiminin ve zırhlı araçlardaki Ar-Ge, mühendislik ve test kabiliyetlerinin Milrem Robotics'in otonom, yapay zeka ve uzaktan komuta konularındaki uzmanlık ve deneyimiyle birleşmesi neticesinde insansız ve uzaktan komutalı kara sistemleri alanında önemli gelişmelere imza atacağımıza inanıyorum. Bu iş birliği, mevcut ürün ailemize ilave olarak Otokar'ın insansız kara araçları segmentini oluşturma yolunda bir adım daha ileri gitmemizi sağlayacak” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!