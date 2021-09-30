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Otokar ve Avrupa’nın önde gelen robotik ve otonom sistem geliştiricisi Milrem Robotics ile Londra'daki DSEI 2021 fuarında askeri araçların insansız ve robotik operasyonları için otonom geliştirme ve uygulamalarına yönelik bilgi birikimlerini ve kaynaklarını birleştirecekleri bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre, her iki şirketin mevcut ürün ailelerini kapsayacak bu iş birliği sayesinde akıllı fonksiyonlar, şifreleme ve güvenlik özelliklerinin yanı sıra çevresel farkındalık ve hibrit uygulamaların da ortaya çıkması sağlanacak.

Milrem Robotics CEO'su Kuldar Väärsi iş birliğine ilişkin olarak, "Gelecekte, muharebe sahasının iyi işleyen bir entegre sisteme sorunsuz şekilde bağlanan insanlı ve insansız araçlardan oluşacağını ön görüyoruz. Otonom ve robotik sistemlerin yanı sıra insanlı kara sistemleri konusunda da teknoloji sağlayıcısı ve sistem üreticisi olan Milrem Robotics ile Otokar’ın bilgi birikimi ve deneyimlerinin bir araya gelmesi, kullanıcılarımıza kara sistemleri alanında yeni kabiliyetler sunmamızı sağlayacak" dedi.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç de, anlaşmayla ilgili olarak, "Otokar’ın sahadaki bilgi birikiminin ve zırhlı araçlardaki Ar-Ge, mühendislik ve test kabiliyetlerinin Milrem Robotics'in otonom, yapay zeka ve uzaktan komuta konularındaki uzmanlık ve deneyimiyle birleşmesi neticesinde insansız ve uzaktan komutalı kara sistemleri alanında önemli gelişmelere imza atacağımıza inanıyorum. Bu iş birliği, mevcut ürün ailemize ilave olarak Otokar'ın insansız kara araçları segmentini oluşturma yolunda bir adım daha ileri gitmemizi sağlayacak” diye konuştu.