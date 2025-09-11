Otokar, Mercedes için otobüs üretecek

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Eylül 2026'dan itibaren Daimler Buses için Mercedes-Benz Conecto şehir otobüslerini Sakarya’daki fabrikasında üreteceğini açıkladı.

Daimler Buses CEO'su Till Oberwörder, Mercedes-Benz Türk A.Ş. İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Süer Sülün ve Otokar CEO’su Aykut Özüner iş birliğine ilişkin anlaşmayı bugün Sakarya'da imzaladı.

REKLAM advertisement1

Söz konusu anlaşmaya ilişkin konuşan Otokar CEO’su Aykut Özüner, "Daimler Buses ile olan iş ortaklığımızı, üretimimizi artırmak, üretim kapasitemizi en verimli şekilde kullanmak ve Avrupa'nın en büyük beş otobüs üreticisinden biri olarak global pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu anlaşma ile Daimler Buses ile sürdürülebilir bir iş ortaklığı kurmayı hedefliyoruz" dedi.

Daimler Buses CEO'su Till Oberwörder de, "Üretim kapasitemizi genişletmek, kârlılığımıza da olumlu etki ediyor. Otokar, sektörümüzde saygın ve güvenilir bir ortak ve üretim konusunda güçlü uzmanlığa sahip. İş birliğimiz kapsamında yakın çalışarak, müşterilerimizin Daimler Buses'tan beklediği yüksek kalite standartlarını birlikte sağlayacağız. Bu iş ortaklığını hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Başkanı ve CEO'su Süer Sülün de, "Otobüslerimize olan talepten ve bunun Hoşdere fabrikamıza sipariş olarak yansımasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Hoşdere Otobüs Fabrikamız, Daimler Buses’in üretim ağının önemli bir parçası ve tüm segmentlerde otobüs üretimine devam ediyor. Mercedes-Benz Türk olarak Otokar ile olan iş ortaklığını memnuniyetle karşılıyoruz; güçlü ve güvenilir bir ortak olarak bu iş birliğini desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.