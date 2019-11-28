Otomotiv ve savunma sanayi şirketi Otokar, Kazakistan'da da şirket kurdu. 5 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, daha önce de Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Romanya’da şirket kurulumu yapmıştı.

Yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, yeni kurulan “Otokar Central Asia”nın kuruluş belgesini, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Otokar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç’a teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamada, Otokar, Kazakistan Nur-Sultan’daki Astana International Financial Center (AIFC)'da kurduğu "Otokar Central Asia Limited" isimli yeni şirketiyle, başta Kazakistan olmak üzere, Orta Asya Bölgesi’ndeki mevcut ve potansiyel kullanıcılarına yakın olmak ve bölgedeki satışlarını artırmayı amaçlıyor.

Halihazırda askeri ve ticari ürünleri Kazakistan ve Orta Asya Bölgesi’nde aktif olarak kullanılan Otokar, yeni şirketi ile bölgede ortak ürün geliştirme, yerel iş ortaklıkları, yerel üretim, teknoloji transferi gibi farklı iş birliği fırsatlarını da değerlendirmeyi hedefliyor.