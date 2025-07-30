Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.618,97 %1,26
        DOLAR 40,5825 %0,02
        EURO 46,4033 %-1,00
        GRAM ALTIN 4.271,07 %-1,59
        FAİZ 40,51 %-0,20
        GÜMÜŞ GRAM 48,20 %-3,36
        BITCOIN 116.911,00 %-0,48
        GBP/TRY 53,7887 %-0,79
        EUR/USD 1,1424 %-1,07
        BRENT 73,51 %1,38
        ÇEYREK ALTIN 6.983,33 %-1,59
        Haberler Ekonomi Otomobil Otokar ilk yarıda satışlarını yüzde 53 artırdı - Otomobil Haberleri

        Otokar ilk yarıda satışlarını yüzde 53 artırdı

        Otokar, 2025 ilk 6 aylık sonuçlarını paylaştı. Şirketin yılın ilk yarısındaki toplam araç satışı 3 bin 430 adet oldu. Otokar ilk 6 ayda 19,8 milyar TL ciro, 302 milyon dolar ihracat geliri elde etti. İkinci çeyrekte gerçekleşen 412 milyon TL net kâr ile birlikte şirketin 6 aylık net zararı 79 milyon TL'ye geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 16:40 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk yarıda satışları yüzde 53 arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, yılın ilk 6 ayında toplam 3 bin 430 adet araç satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı dönemindeki satış adetlerine göre yüzde 53 büyüme kaydetti.

        Otokar’ın yılın ilk yarısında cirosu önceki yıla göre yüzde 13 artarak 19,8 milyar TL ve ihracatı 302 milyon dolar oldu. İkinci çeyrekte gerçekleşen 412 milyon TL net kâr ile birlikte şirketin 6 aylık net zararı 79 milyon TL’ye geriledi.

        "ROMANYA'DA ZIRHLI ARAÇ ÜRETECEĞİZ"

        Otokar’ın ilk yarıdaki performansını değerlendiren Genel Müdür Aykut Özüner, "Savunma sanayiinde yakın dönemde aldığımız siparişlerin teslimatına odaklanırken yeni sözleşmeler kapsamındaki çalışmalarımıza devam ettik. Romanya’dan aldığımız 1.059 adetlik zırhlı araç siparişinin üretimine başladık. Ticari araç tarafında yurt içinde otobüs, kamyon ve pick-up satışlarımızı artırırken başta Avrupa’da olmak üzere yurt dışındaki araç parkımızı genişlettik" dedi.

        Şirketin global ölçekteki etkinliğini artırdığını belirten Özüner, "Fransa, İtalya, Romanya, BAE ve Kazakistan’daki iştirak şirketlerimizle farklı coğrafyalarda büyümeye devam ediyoruz. Otokar artık sadece ürün ihracatı ile değil, yerel üretim ve teknoloji transferi kabiliyetleriyle de global ölçekte ön plana çıkıyor. Bunun en somut örneklerinden biri de geçtiğimiz yıl sonunda imzaladığımız Romanya projesi. Önümüzdeki sene itibarıyla Romanya’da zırhlı araç üretimine başlayacağız" açıklamasını yaptı.

        KAMYON SATIŞLARI YÜZDE 49 ARTTI

        2025 yılında satışa sunulan Atlas 9'un olumlu etkisiyle Otokar'ın kamyon (7-15 ton) segmentindeki satışları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 648 adete ulaştı.

        2024 yılının son çeyreğinde Foton Tunland araçlarıyla pick-up pazarına giriş yapan Otokar, 2025’in ilk 6 ayında bu segmentte 905 adet satış gerçekleştirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        Fenerbahçe, Skriniar'a kavuşuyor!
        Fenerbahçe, Skriniar'a kavuşuyor!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Habertürk Anasayfa