Otokar ilk yarıda satışlarını yüzde 53 artırdı

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, yılın ilk 6 ayında toplam 3 bin 430 adet araç satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı dönemindeki satış adetlerine göre yüzde 53 büyüme kaydetti.

Otokar’ın yılın ilk yarısında cirosu önceki yıla göre yüzde 13 artarak 19,8 milyar TL ve ihracatı 302 milyon dolar oldu. İkinci çeyrekte gerçekleşen 412 milyon TL net kâr ile birlikte şirketin 6 aylık net zararı 79 milyon TL’ye geriledi.

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"ROMANYA'DA ZIRHLI ARAÇ ÜRETECEĞİZ"

Otokar’ın ilk yarıdaki performansını değerlendiren Genel Müdür Aykut Özüner, "Savunma sanayiinde yakın dönemde aldığımız siparişlerin teslimatına odaklanırken yeni sözleşmeler kapsamındaki çalışmalarımıza devam ettik. Romanya’dan aldığımız 1.059 adetlik zırhlı araç siparişinin üretimine başladık. Ticari araç tarafında yurt içinde otobüs, kamyon ve pick-up satışlarımızı artırırken başta Avrupa’da olmak üzere yurt dışındaki araç parkımızı genişlettik" dedi.

Şirketin global ölçekteki etkinliğini artırdığını belirten Özüner, "Fransa, İtalya, Romanya, BAE ve Kazakistan’daki iştirak şirketlerimizle farklı coğrafyalarda büyümeye devam ediyoruz. Otokar artık sadece ürün ihracatı ile değil, yerel üretim ve teknoloji transferi kabiliyetleriyle de global ölçekte ön plana çıkıyor. Bunun en somut örneklerinden biri de geçtiğimiz yıl sonunda imzaladığımız Romanya projesi. Önümüzdeki sene itibarıyla Romanya’da zırhlı araç üretimine başlayacağız" açıklamasını yaptı.

KAMYON SATIŞLARI YÜZDE 49 ARTTI 2025 yılında satışa sunulan Atlas 9'un olumlu etkisiyle Otokar'ın kamyon (7-15 ton) segmentindeki satışları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 648 adete ulaştı. 2024 yılının son çeyreğinde Foton Tunland araçlarıyla pick-up pazarına giriş yapan Otokar, 2025’in ilk 6 ayında bu segmentte 905 adet satış gerçekleştirdi.