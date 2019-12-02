02 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bölgede savunma sanayinin önemli buluşmaları arasında yer alan ve 2-4 Aralık'ta düzenlenen Expodefensa 2019 fuarında Otokar, askeri araçlarını ve kara sistemlerindeki kabiliyetlerini tanıtıp teknoloji transferi dahil farklı işbirliği fırsatlarını değerlendirecek.
2009 yılından itibaren iki yılda bir düzenlenen ve bölgenin en önemli savunma sanayi fuarı arasında yer alan fuarda Otokar, kendi tasarımı ve üretimi olan dünyaca ünlü zırhlı araçlarıyla birlikte paletli zırhlı araçlarını ve kule sistemlerini tanıtacak.
'ÖNEMLİ BİR YOL KATETTİK'
Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar'ın hem günümüz hem de gelecek tehditlerine yönelik geliştirdiği ve ürettiği geniş ürün gamı ile dünya savunma sanayindeki konumunu her geçen gün kuvvetlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Savunma sanayisinde kara sistemleri alanındaki kullanıcımızın farklı ihtiyaç ve beklentilerini analiz ediyor, mühendislik kabiliyetlerimiz ve üstün Ar-Ge imkanlarımız ile bu ihtiyaçları yanıtlayabilecek çözümleri hızlı şekilde geliştiriyoruz. Halihazırda bu bölgede hizmet veren askeri araçlarımızla Latin Amerika pazarının ihtiyaç ve beklentilerine cevap verme konusunda önemli bir yol katettik. Expodefensa süresince savunma sanayi alanındaki dünyaca ünlü geniş ürün yelpazemizi tanıtmanın yanı sıra teknoloji transferi de dahil farklı iş birliği fırsatlarını değerlendireceğiz. Bu sayede ülkemizin ihracatına daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz."
Mühendislik ve tasarım kabiliyeti ile askeri araçlardaki 30 yılı aşkın tecrübesiyle uluslararası savunma sanayindeki konumunu her geçen gün güçlendiren Otokar, fikri mülkiyet hakları kendine ait olan araçlarını 5 kıtada 35'ten fazla ülkeye ihraç ediyor. NATO ve Birleşmiş Milletler'in tedarikçisi konumunda olan Otokar'ın 32 bini aşkın aracı, farklı coğrafyalarda, zorlu iklim koşullarında ve riskli bölgelerde aktif olarak hizmet veriyor.
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