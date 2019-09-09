Koç Grubu şirketlerinden askeri araç üreticisi Otokar, Londra’da 20’nci kez düzenlenecek olan savunma sanayii ve güvenlik fuarı DSEI’a, zırhlı paletli aracı Tulpar ve taktik tekerlekli zırhlı aracı Cobra II ile katılıyor.

Tulpar zırhlı muharebe aracını kendi tasarımı olan Mızrak-30 uzaktan komutalı kule sistemi ile sergileyecek Otokar, fuarın açık alan kısmında ise Cobra II taktik tekerlekli zırhlı aracını Keskin kule sistemi ile katılımcılara gösterecek.

CİRONUN YÜZDE 8.5'İ AR-GE'YE GİDİYOR

Son 10 yılda cironun yaklaşık yüzde 8.5'ini Ar-Ge faaliyetleri için ayırdıklarını kaydeden Otokar Genel Müdür Serdar Görgüç, "Tamamı kendi mühendislerimiz tarafından geliştirilen araçlarımız çok farklı coğrafyalarda, zorlu iklim koşullarında, riskli bölgelerde aktif olarak hizmet veriyor. Savunma sanayiinde kara sistemleri alanında kullanıcımızın farklı ihtiyaç ve beklentilerini analiz ediyor, mühendislik kabiliyetlerimiz ve Ar-Ge imkanlarımız ile bu ihtiyaçları yanıtlayabilecek çözümler geliştiriyoruz. Fuar süresince mevcut kullanıcılarımızla olan iş birliklerimizi geliştirirken, potansiyel kullanıcılara kara sistemleri alanındaki kabiliyetlerimizi tanıtmayı planlıyoruz" dedi.

NATO ile Birleşmiş Milletler'in tedarikçisi olan Otokar'ın kara sistemleri alanındaki deneyiminin ve ürün gamının altını çizen Görgüç, "Fuarda sergilediğimiz araçlardan biri olan TULPAR, günümüzde NATO ülkelerinde yürütülen benzeri araç programlarında yer alan yetenek ve özellikler dikkate alınarak tasarlandı. En sert iklim koşullarında ve ağır arazi şartlarında test edilen TULPAR, modüler yapısı ile farklı müşteri isteklerine cevap veriyor" dedi.