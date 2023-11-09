Otokar alternatif yakıtlı otobüs ailesini tanıttı

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Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Avrupa’daki büyüme hedeflerini paylaşarak, alternatif yakıtlı otobüs ailesinin yeni araçlarını ve otonom otobüsünü tanıttı.

Şirketin yeni araçlarını tanıtan Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, otobüs segmentinde 60 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, ilk 9 aydaki iş sonuçlarına değindi.

2022 yılında cironun yüzde 73'ünü ihracattan elde ettiklerini anlatan Görgüç, "2023’ün ilk 9 ayında ise, önceki yıla kıyasla ihracatımızı dolar bazında yüzde 84 arttırarak 368 milyon dolara çıkardık. Ciromuzu ise TL bazında 1.5 katına çıkarırken, dolar bazında yüzde 75'lik artış elde ettik. Avrupa başta olmak üzere araç satışlarından elde ettiğimiz ciromuzun yüzde 71'i ticari araçlardan kaynaklandı" dedi.

Otokar Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar Ticari Araçlar Mühendislik Grup Direktörü Erdal Usta

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Otobüs alanındaki hedeflerine 2 temel başlıkta ilerlediklerini kaydeden şirketin Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman da, bu alanları küresel pazarlarda büyüme ve alternatif yakıtlı ürün gamını geliştirme olarak sıraladı.

'9 AYDAKİ SATIŞLAR 2022'NİN TAMAMINI AŞTI'

Erman, "İlk 9 aydaki otobüs satış adetlerimiz şimdiden 2022 yılı toplamını aştı. Otobüs alanında Avrupa'daki büyüme hedefimiz doğrultusunda Fransa ve Romanya’daki iştirak şirketlerimizin ardından, 101 yıllık tarihiyle İtalya'nın en köklü şirketlerinden biri olan Mauri Bus System'i satın aldık ve 'Otokar Italia' şirketimizi kurduk. Şimdi de İskandinav ülkeleri, Almanya ve Letonya’ya büyümeyi hedefliyoruz. Orta vadede amacımız, otobüs alanında Avrupa'nın ilk 5 oyuncusu arasında yer almak" hedefini paylaştı.

Otokar’ın yerli sermayeli otobüs markaları arasında en büyük ihracatçı marka olduğunu vurgulayan Erman, Sakarya Arifiye'deki üretim alanlarında yaptıkları yatırımlarla yakın zamanda Avrupa’nın tek çatı altında üretim yapan en büyük fabrikası olacaklarını söyledi.

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Son 4 yılda Avrupa'da dizel otobüs satışları azalırken, alternatif yakıtlı otobüslere yönelik talebin arttığını belirten Otokar Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, "CNG otobüs satışları yüzde 49 artarken elektrikli otobüs satışları bu artışın 3 katı oranında büyüdü. Hedefimiz alternatifli yakıtlı otobüs ailemizi genişleterek tüm ürün gamımızı düşük ve sıfır emisyonlu hale getirmek. Elektrikli araç ailemizin yeni üyeleri ile pazardaki iddiamızı arttırıyoruz. Avrupa dışı pazarlarda ise hem dizel hem de alternatif yakıtlı araç satışlarımız devam edecek" diye konuştu.

İLK HİDROJENLİ OTOBÜSÜ SERGİLEDİ

Otokar'ın yeni Kent otobüs ailesi, 10 metreden 21 metreye kadar farklı uzunluklara ve CNG, elektrikli ve dizel versiyonlara sahip.

Alternatif yakıt teknolojilerine uygun olarak tasarlanan şirketin yeni otobüsleri arasında yer alan elektrikli e-Kent’te NMC ve LFP teknolojilerine sahip 450 kWh ve üzeri kapasitesi arttırılmış bataryalar görev yapıyor.

Hidrojen yakıt hücresi teknolojisine sahip ilk otobüsü olan Kent Hidrojen'i de tanıtan Otokar, aracın yenilenebilir enerjiden ve sudan elde edilebilen bir gaz olan hidrojenin araç tepesinde bulunan yakıt hücresinde oksijen ile birleşerek elektrik ürettiğini bildirdi.

Üretilen bu elektrikle çalışan Kent Hidrojen'in, sadece su buharı üreterek zararlı emisyonları büyük ölçüde azalttığı ve aynı zamanda plug-in hibrit teknolojisine de sahip olduğu açıklandı. Bu sayede sürüş esnasında yakıt hücresi kendini şarj edebiliyor, bu da aracın menzilini arttırıyor. 12 metrelik alçak tabanlı araç, 10 dakikadan kısa sürede dolum yapılabiliyor ve 600 km üzerinde menzil sunuyor.

Otokar’ın Avrupa pazarı için geliştirdiği Territo'nun da, Avrupa’da kısa mesafe şehirler arası, servis ve okul servisi alanları için tasarlandığı kaydedildi.

Öte yandan, şirketin mikrobüsü elektrikli e-Centro'ya da Seviye 4 otonom sürüş teknolojisi eklendi.

Sürücüye ihtiyaç duymadan seyahat edebilen aracın, trafik kuralları ve farklı hava koşullarına göre geliştirildiği bildirildi.