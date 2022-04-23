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Otokar, 10 yıla yakın süredir yollarda olan hafif kamyonu Atlas'ın yeni seçeneğini satışa sundu. Şirket, böylece Atlas 3D ismini verdiği ticari aracı ile 8.5 tonun ardından 12 tonluk segmentte de yerini almış oldu.

Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, "Pazarda oluşan beklenti ve ihtiyacı karşılayabilmek için Atlas ailesinin yeni üyesini, 12 tonluk ve 3 akslı bir versiyon olarak hazırladık. Yeni Atlas 3D 12 tonluk azami yük ağırlığı, uygun yatırım maliyeti, ekonomik yakıt tüketimi, düşük yedek parça ve bakım giderleri ile hafif kamyon segmentine yeni bir soluk getirecek" dedi.

Geçen yıl yüzde 50 büyüyen hafif kamyon segmentindeki satışları yüzde 64 artırdıklarını kaydeden Akgül, "2022 yılının ilk çeyreğinde de kamyon satışlarımızı önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2 katına çıkardık. Yeni Atlas 3D ile kamyondaki güçlü çıkışımızı aynı ivmeyle devam ettirmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Otokar kamyon ailesinin yeni üyesi, standart olarak sunulan hız sabitleyici (Cruise control), 6 ileri vites sistemi, 3.2 inç büyüklüğündeki dijital gösterge, sürüş tercihine göre ayarlanabilir sürücü koltuğu, ısıtmalı ve elektrikli kumandalı dış aynalar gibi donanımlar ile satışa sunuluyor.

Araçta, tam havalı fren sistemi, EBS, egzoz freni, LDWS, AEBS, ESC ve ACC özellikleri de yer alıyor.