05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Otogazda 7 kuruşu pompa fiyatında yansıyacak şekilde litre başına 27 kuruş indirim yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) dünkü açıklamasında, "5 Mart tarihinde geçerli olmak üzere LPG otogazda 20 kuruş/litre indirim gerçekleşmiştir.
Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır" denildi. İkinci bir açıklamada ise "5 Mart tarihinde geçerli olmak üzere LPG otogazda 7 kuruş/litre pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."
EŞEL MOBİL SINIRLIYORDU
Hem benzin, hem motorin, hem de otogazda Ocak ayı sonuna kadar eşel mobil sistemi ile fiyat artışları sınırlanıyordu. Ocak ayının son günlerinde ise ise uzun bir aradan sonra ilk kez indirim gerçekleşti. Eşel mobil sistemi, ÖTV'nin azaltılması yoluyla gerçekleştirildiğinden bütçede ilgili gelir kaleminde düşüşe neden oluyor. Ayrıca akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler enflasyonu da doğrudan etkiliyor.
Sistemin başladığı 2018 Mayıs ayından en yoğun etkilerin sona erdiği 2018 Kasım ayı ortasına kadar devletin feragat ettiği ÖTV tutarı 8.3 milyar lira olmuştu.
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