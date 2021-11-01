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Otogaz (LPG) fiyatına zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre LPG'nin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 49 kuruş zam gelecek. Zam tamamen pompa fiyatına yansıyacak.

Otogaza son olarak 20 Ekim'de 22 kuruş zam gelmişti. Ekim ayı genelinde ise toplam zam miktarı 93 kuruş olmuştu.

Son zammın ardından İstanbul'da 6.10-6.18 lira aralığında olan otogazın litre fiyatı 6.59-6.67 lira aralığına yükselecek. Ankara'da litre fiyatı 6.74, İzmir'de ise 6.53 liraya yükselecek.