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        Haberler Gündem Güncel Otobüsü ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Otobüsü ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı

        Bingöl'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 19:20 Güncelleme: 04.08.2024 - 19:20
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        Otobüsü ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı
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        Bingöl-Elazığ Karayolu, Zeki Ergezen Bulvarı'nda otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile kamyon çarpıştı.

        Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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