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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otobüsteki sapığa yolculardan dayak! - Güncel haberler

        Otobüsteki sapığa yolculardan dayak!

        İstanbul Esenyurt'ta otobüste bir kadını taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu kişi, yolcular tarafından tekme tokat dövüldü. Gözaltına alınan K.M.A.M. isimli şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 14:20 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:32
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        Otobüsteki sapığa yolculardan dayak!
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        Esenyurt’ta otobüste bir kadın yolcuyu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, diğer yolcular tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar kameralara yansıdı.

        İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Avcılar-Kıraç seferini yapan otobüste meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu K.M.A.M. isimli şüpheli, otobüsteki İ.E. isimli kadın yolcuya sarkıntılık yaptı.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Kadın tepki gösterirken, şoför otobüsü durdurdu. Araç içindeki diğer yolcular şüpheliyi dışarı çıkarırken, olay polis ekiplerine bildirildi.

        Bu sırada yolculardan bazıları yabancı uyruklu kişiyi darp etti. Şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Emniyette işlemleri biten şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine götürüldü. Yaşanan o anlar ise araçtaki bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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