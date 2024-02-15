Otobüsteki sapığa yolculardan dayak!

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Esenyurt’ta otobüste bir kadın yolcuyu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, diğer yolcular tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar kameralara yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Avcılar-Kıraç seferini yapan otobüste meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu K.M.A.M. isimli şüpheli, otobüsteki İ.E. isimli kadın yolcuya sarkıntılık yaptı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kadın tepki gösterirken, şoför otobüsü durdurdu. Araç içindeki diğer yolcular şüpheliyi dışarı çıkarırken, olay polis ekiplerine bildirildi.

Bu sırada yolculardan bazıları yabancı uyruklu kişiyi darp etti. Şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Emniyette işlemleri biten şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine götürüldü. Yaşanan o anlar ise araçtaki bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.