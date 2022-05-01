Otobüste çıkan yangını yoldan geçen yangın uzmanı söndürdü

AA

İstanbul'dan Tokat istikametine giden Y.Ş. idaresindeki 60 ZJ 888 plakalı yolcu otobüsünde, sol arka lastiğin patlaması sonucu yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek otobüsteki 41 yolcuyu tahliye ettikten sonra yangını söndürmeye çalıştı.

Bu sırada otoyolda İstanbul İstikametine seyreden bir yangın söndürme cihazı (YSC) firmasının yetkilileri, yangını görerek araçlarını durdurdu.

Araçlarındaki YSC'lerle otobüsteki yangına müdahale eden firma yetkilileri ile yangın eğitim uzmanı, alevlerin büyümesini engelledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, soğutma çalışması yaptı.

Otobüs yolcuları, seyahat firması tarafından bölgeye getirilen başka otobüsle yollarına devam etti.

Otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden olan yangının söndürülmesi ve ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından ulaşım normale döndü.

YSC firması yetkilisi ve yangın eğitim uzmanı Yılmaz Fidanboy, AA muhabirine, İstanbul istikametine seyir halindeyken otobüsteki yangını gördüklerini söyleyerek, "Araçta uyuyordum. Arkadaş yangını fark etmiş. Durarak aracımızdaki yangın söndürme cihazlarını buraya taşıdık. Arkadaşlarım ve vatandaşların yardımıyla yangını söndürdük." dedi.

Fidanboy, "Yangın söndürme malzemelerinin su bazlı olması gerekiyor. Yoldan geçen otobüs ve kamyonlardan su istedik. Onların sayesinde söndürdük." ifadelerini kullandı.