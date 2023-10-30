Halk otobüsü ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 30.10.2023 - 19:05 Güncelleme: 30.10.2023 - 19:05
Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesi Adil Erdem Bayazıt (Ağcalı Kavşağı) Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Mustafa Karataş idaresindeki motosiklet, halk otobüsü ile çarpıştı.
Feci kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Karataş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Karataş'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.