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        Haberler Gündem Trafik Otobüsle çarpışan motosikletli öldü

        Halk otobüsü ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 19:05 Güncelleme: 30.10.2023 - 19:05
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        Halk otobüsü ile çarpıştı
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        Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesi Adil Erdem Bayazıt (Ağcalı Kavşağı) Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Mustafa Karataş idaresindeki motosiklet, halk otobüsü ile çarpıştı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Feci kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Karataş, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Karataş'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        #son dakika haberleri kahramanmaraş
        #motosiklet
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