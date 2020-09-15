Otobüsçüler, şehirler arası yolcu taşımacılığında HES kodu uygulamasını olumlu karşıladı

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının ortaya çıktığı ilk andan itibaren tüm tedbirleri alarak vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında 1 Haziran'dan beri yüzde 50 kapasiteli yolcu taşımacılığı yaptıklarını anımsatan Özcan, vakaların yeniden artması nedeniyle yüzde 100 kapasiteli yolcu taşımacılığına şu anda geçmenin zor olduğunu ifade etti.
Özcan, salgın tedbirleri nedeniyle otobüs seyahatin izne tabi olduğu dönemde günlük 30 sefer yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Bu sayı zamanla artarak 800'e çıktı. Kurban Bayramı'nda ise günlük ortalama 1500 sefer yaptık. Şu anda ise günlük 1100 ile 1300 sefer yaparak yolcu taşıyoruz. Bazı nedenlerden dolayı da yolcu kayıpları yaşıyoruz. Mesela bir kaç kişinin toplanıp araç kiralayıp şehirler arası seyahat etmesi yolcu sayımızın az olmasına neden oluyor. Ayrıca uçak bilet fiyatları bu dönemde düştü. Uçakların bilet fiyatlarında taban tavan fiyatı belirlenmesini talep ediyoruz."
- "HES kodu zorunluluğu otobüsle seyahatin güvenini arttıracak"
İçişleri Bakanlığından şehirler arası yolcu taşımacılığında HES kodu genelgesi gönderdiğini hatırlatan Özcan, "Otobüsçüler olarak şehirler arası yolcu taşımacılığında HES kodu zorunluluğunun getirilmesini olumlu karşıladık. Bu kural koronavirüs vakalarının tespitine ve azalmasına olumlu katkı sağlayacak. HES kodu zorunluluğu otobüsle seyahatin güvenini artıracak. Yolcular içinde kuşku yaşamadan yapacaklar." ifadelerini kullandı.
Özcan, HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçların 10 gün süreyle seferden men edilmesi yerine uyarı ve para cezası verilmesini talep ettiklerini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!