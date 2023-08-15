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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otobüs ve minibüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var! - En son haberler

        Aydın'da otobüsle minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

        Aydın'da bir otobüs ile minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan 15 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 14:59
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        Otobüs ve minibüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, belediye otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Aydın ile İncirliova ilçesi hattında çalışan Osman S'nin kullandığı minibüs, Kızılcaköy Kavşağı'nda aynı yönde seyreden Ahmet Y. idaresindeki Aydın Büyükşehir Belediyesine ait belediye otobüsüne çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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