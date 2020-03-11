11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Otobüs ve dolmuşlar koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor - TRABZON
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Ekiplerin otobüsleri dezenfekte çalışmaları- Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur ile röportaj
Trabzon'da otobüs ve dolmuşlar koronavirüse karşı dezenfekte ediliyorTRABZON (AA) - Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Trabzon'da otobüsler ve dolmuşlarda dezenfekte çalışması yapılıyor.Çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Trabzon'da, koronavirüse karşı tedbir kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı otobüsler ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor.Çalışmalarla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, önceliklerinin otobüsler, dolmuşlar, sosyal tesisler ve vatandaşların kullandığı alanlar olduğunu söyledi.Sağlık Bakanlığının yayınladığı öneriler kapsamında hareket ettiklerini anlatan Adanur, "Hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığının bu anlamda aldığı çok ciddi önlemleri var. Dünyada belkide çok sayıda ülkenin alamadığı önlemler sayesinde virüsün ülkemizde yayılmasını önleyici tedbirler alındı." ifadesini kullandı.Adanur, koronavirüsün ortaya çıktığı andan itibaren toplu ulaşım araçlarının yanı sıra insanların toplu olarak kullandığı tesisler, belediye binaları ve halka açık yerlerde de gerekli dezenfekte çalışmalarını yaptıklarını vurguladı.Son dönemde virüsün hızla yayılmasına bağlı olarak çalışmalarını artırdıklarına işaret eden Adanur, şunları kaydetti:"Toplu taşıma araçlarında dezenfekte işlemlerini sıklaştırdık. Dün virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından belediye başkanımızın talimatıyla araçlarımızı her gün dezenfekte edeceğiz. Aynı şekilde toplu taşıma araçlarıyla ilgili olarak da şoförler cemiyeti ile iletişim halindeyiz. Trabzon'daki bütün dolmuşlarda da benzer çalışmaları yapmaya başladık. Dolmuşlarda tıpkı otobüslerimiz gibi dezenfekte ederek en azından vatandaşlarımızın toplu kullandığı yerlerde virüsün bulaşmasını önleyici tedbirleri aldık. Büyükşehir belediyesi olarak Trabzon'da vakanın ortaya çıkmaması için önlem alabileceğimiz tüm yerlerde çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Önceliğimiz otobüsler, dolmuşlar, sosyal tesisler ve vatandaşların kullandığı alanlar."
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