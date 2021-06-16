Ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu, endüstri 4.0 çalışmaları kapsamında üretim süreçlerine yenilik getiren “Robotik Kaynak ve Plazma Kesim Paketi”ni geliştirdiğini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu’nun otobüs gövde hatlarında yatırımını yaptığı 6 eksenli endüstriyel robot ile araç gövde kesme ve kaynak işlemleri daha verimli ve yüksek kalitede yapılıyor.
Sistem, otobüs karoseri hattında otobüs modelleri için kaynaklı birleştirme ve profil kesim operasyonlarında kullanılmak üzere 6 eksen Endüstriyel Robot, GR serisi Çift İstasyon Gantry, kaynak paketi, plazma kesim ünitesi, otomatik tel kesme ve torç temizleme ünitesi ve diğer robot ekipmanlarından oluşuyor.
İnovasyonu ve teknolojik yenilikleri ürün ve hizmetlerine adapte etmeye odaklandıklarını belirten Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Dijitalleşme, akıllı ürünler ve elektrikli araçlara geçişi ana stratejik yönelimlerimiz olarak kabul ediyor, geleceğe yönelik olarak kapsamlı yapılanmalar ve yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Kamyon ve otobüs fabrikamız için var olan üstün üretim ve kalite yönetim sertifikası IM’e (Isuzu Monozukiri) bir kez daha hak kazanırken, kamyon grubunda Avrupa’da tek, otobüs alanında ise dünyada tek IM sertifikalı tesisi olma özelliği gösteriyoruz. Ar-Ge’deki yetkinliğimiz ve Endüstri 4.0 çalışmalarımız kapsamında hayata geçirdiğimiz “Robotik Kaynak ve Plazma Kesim Paketi” ile üretimde daha verimli ve daha yüksek kaliteli bir noktaya ulaşacağız” dedi.
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