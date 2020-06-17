Otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - SAMSUN

Liman Mahallesi Gençlik Caddesi'nde Mustafa G. (46) idaresindeki 55 ABE 514 plakalı otomobil, karşı yönde gelen Uğur D. (31) idaresindeki 55 BBL 45 plakalı otobüs ile çarpıştı.Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa G. 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kaza nedeniyle kapanan yol, polis ekiplerinin yol güvenliğini sağlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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